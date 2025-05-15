Denizli Büyükşehir Belediyesi Aşevi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde örnek bir sosyal sorumluluk kampanyasına imza atıyor.DENİZLİ (İGFA) - "Sizden Gelen Bağışlarla Aş Olalım Sofralara" sloganıyla başlatılan kampanya ile ihtiyaç sahibi binlerce ailenin sofralarına sıcak yemek ulaştıracak.

"AŞ OLALIM SOFRALARA"

Kampanya kapsamında vatandaşlar, kurban paylarını ya da canlı kurban bağışlarını Aşevi’ne bağışlayarak bu anlamlı dayanışma hareketine destek olacak. Bağış yapmak isteyen vatandaşlar 0 539 668 80 35 numaralı telefonu arayarak evlerinden bağışlarının teslim alınmasını talep edebilecek. Özellikle kurban ibadetini yerine getirirken yardıma muhtaç kişilere ulaşmak isteyen vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak bu sosyal sorumluluk kampanyası, hem dini vecibeyi yerine getirme hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirme adına Denizlilileri sevindirecek.

“BU BAYRAMDA SİZ DE GELİN BU SOFRALARDA BİR OLALIM”

Her gün yüzlerce ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştıran Denizli Aşevi, Kurban Bayramı’nda da bu misyonunu sürdürecek. “Bu bayramda siz de gelin bu sofralarda bir olalım” çağrısıyla yapılan kampanyanın, hayırsever vatandaşların katkısıyla daha da büyümesi hedefleniyor.