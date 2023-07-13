Bayburt Üniversitesi’nin YÖK’teki talebini takip eden Milletvekili Ateş, görüşmelerin ardından şu mesajı paylaştı. Ateş, Müzik Bölümüne 2023-2024 eğitim öğretim döneminde öğrenci alınacağı müjdesini verdi.

Bayburtlu müzisyenlerin de merakla beklediği Müzik Bölümü ile ilgili Milletvekili Ateş, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Üniversitemiz büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yaptığımız görüşmeler neticesinde üniversitemize yeni bir bölüm daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini yürütecek olan Müzik bölümü üniversitemize, şehrimize ve Bayburtlu gençlerimize hayırlı olsun.

Yaklaşan tercih döneminde bütün üniversite adaylarımızı şehrimize ve üniversitemize bekleriz.”