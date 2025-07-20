Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Damlıboğaz Mahallesinde 80 milyon 669 bin 436 TL yatırımla başlattığı yol çalışmalarını tamamlayarak güvenli ve konforlu hale gelen yolu vatandaşların kullanımına açtı.

MUĞLA (İGFA) - Vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsalda da yol yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Milas ilçesi Damlıboğaz Mahallesinde 80 milyon 669 bin 436 TL maliyetle başlatılan yol çalışması tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin 80 milyon 669 bin 436 TL yatırımla başlattığı toplam 3 bin 700 metre uzunluğunda yol çalışması kapsamında; zemin iyileştirme ve 2 kat sıcak asfalt kaplama çalışması yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN MİLAS’A YAKLAŞIK 125 MİLYONLUK YOL YATIRIMI

Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılından bu yana Milas genelinde birçok yol projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda; Menteş Mahallesi'nde 2 bin 400 metre uzunluğundaki yol, 16 milyon 500 bin TL yatırımla yenilendi. Karahayıt Mahallesi'nde ise yol genişletme çalışması 14 milyon 250 bin TL yatırımla tamamlandı. Yaşyer ve Damlıboğaz Mahalleleri arasında 80 milyon 669 bin 436 TL maliyetle başlatılan 3 bin 700 metrelik yol çalışmasında sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi, Milas’ta son olarak İçme ve Savran Mahallelerini kapsayan 4 bin 300 metrelik yolda iyileştirme ve yol kaplama çalışmasına başladı.