Mardin'in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü ilçesi Midyat, Midyat Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği "Midyat'ta Ramazan Bir Başka Güzel" etkinlikleri kapsamında unutulmaz geceye ev sahipliği yaptı.MARDİN (İGFA) - Midyat'ta Ramazan coşkusu Grup Tillo'nun İlahi ziyafetiyle zirveye ulaştı. Grup Tillo'nun verdiği ilahi konseri, yüzlerce Midyatlıyı bir araya getirerek manevi coşkuyu doruklara taşıdı.

Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi, Ramazan'ın manevi iklimini yansıtan özel bir geceye sahne oldu.

Midyat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün titizlikle organize ettiği program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve dinleyicilere huzur dolu anlar yaşattı. Konsere, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecenin en çok beklenen anı, Grup Tillo'nun sahne almasıyla yaşandı.

Mustafa Kadaş, Veysi Atadan ve Celal İnan'dan oluşan sevilen grup, iki saat boyunca Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Zazaca dillerinde seslendirdikleri ilahiler ve ezgilerle dinleyicileri mest etti.

Kendilerine has yorumlarıyla tanınan Grup Tillo'ya, salondaki coşkulu kalabalık da zaman zaman eşlik etti. İlahilerin manevi atmosferi, dinleyicilerin kalplerinde derin bir iz bıraktı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da çeşitli etkinliklerle vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şahin, "Bu mübarek ayda, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu tür etkinlikler, Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde gerçekleşiyor. Yoğun katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve huzur içinde geçmesini temenni ediyorum" dedi.