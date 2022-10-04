Meteoroloji Genel Müdürlüğünce; Bayburt İlimizde 04 Ekim 2022 tarihinde (Bugün) kuvvetli fırtına, Ani Yağış ve yer yer Dolu Yağışlarının olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, hortum ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, muhtemel can ve mal zararının önlenmesi veya azaltılması, müdahale ve iyileştirme çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması uygun olacaktır.