Meteoroloji'nin yayınladığı hava tahmin raporuna göre, yurdumuzun batı kesimlerinin çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Kasım Çarşamba gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdumuz batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.