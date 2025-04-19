Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, bugün Marmara'nın güneyi ve batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz bölgelerinin yağışlı olması bekleniyor. Ankara, Çankırı, Bolu, Erzurum gibi yerlerde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Marmara ve Karadeniz'de sis bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Marmara’nın güney ve batısı, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Ardahan dışında Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Giresun, Trabzon, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ve Karadeniz çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın,yarın öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney yönlerden (30-50 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney kesimlerinde (30-50 km/saat) kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIĞ UYARISI : Yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın, yarın öğle saatlerinde güney yönlerden İç Anadolu'nun güney kesimlerinde (30-50 km/saat) kuvvetli esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden iitbaren bölgenin güney ve batısı ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi ekleniyor.

EDİRNE 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden iitbaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sis ve puslu

KIRKLARELİ 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden iitbaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden iitbaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyi ile Aksaray ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğusu ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, yarın öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu’nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Ardahan dışında bölgenin kuzeyi ile Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS -2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 14°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 8°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 13°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sisli, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu sabah saatlerinde 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunun açıkları 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sisli yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.