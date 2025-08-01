Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güney ve batı kesimler başta olmak üzere Ankara ile Konya'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, uyardı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinde güney ve batı kesimleri başta olmak üzere Ankara ile Konya’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıldı.

Bu arada etkisini saat 22.00'ye kadar sürdürmesi beklenen yerel kuvvetli yağışa karşı Ankara Valiliği'nden ayrı bir uyarı yayımlandı.