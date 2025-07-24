Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlediği geleneksel ‘Aşure Etkinliği’ ile yüzlerce kadını Darısekisi Örnek Köyü’nde bir araya getirdi.MERSİN (İGFA) - 3 yıldır süren etkinlik, bu yıl da dayanışma, paylaşım ve üretim ruhunu bir kez daha canlandırdı. Aşure kazanının başında birleşen kadınlar, hem gelenekleri yaşattı hem de birbirlerine güç verdi.

Etkinliğe, Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer de katıldı. Kadınların el birliğiyle kaynattığı aşure, yapılan dua sonrası paylaşmanın bereketiyle dağıtıldı. Meral Seçer de kadınlara destek olarak aşure dağıtımına katkı sağladı. Seçer, daha sonra stantları gezerek kadınlarla sohbet etti.

ÜRETEN KADINLAR, SATIŞ STANTLARINDA BULUŞTU

Etkinlik sadece bir aşure geleneğiyle sınırlı kalmadı. Üretici kadınlar kendi elleriyle ürettikleri yiyecekleri ve el emeği ürünleri kurdukları stantlarda satışa sundu. Büyükşehir Belediyesi’nin Mersin merkezden otobüslerle sağladığı ulaşım sayesinde katılımcılar da köyde hem sosyalleşti hem de alışveriş yapma imkânı buldu.

MERAL SEÇER: “AŞURE ETKİNLİĞİ, HER YIL BİRBİRİNDEN FARKLI VE GÜZEL GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLUYOR”

Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Yörük köyü Darısekisi’nde vatandaşlarla aşure lokmasını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Aşure etkinliğimiz çok güzel oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bu etkinlik dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Aslında burası benim için gerçekten özel. Toros dağların eteklerindeki kadınlarla sık sık bir araya geliyoruz. Kendimi buralı hissediyorum” dedi.

“AŞURE; İNANCIMIZI, BİRLİĞİMİZİ VE KARDEŞLİĞİMİZİ SİMGELEYEN BİR LOKMA”

Aşurenin yalnızca bir tatlı olmadığını, bir inancı temsil ettiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Meral Seçer, “Aşure; tarihimizi, inancımızı, birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi ve bereketimizi simgeleyen bir lokma. Bu; bir dua, bir dilek, bir niyet, bir şükür. Aslında şu anda buradaki ortamı aşureye benzetiyorum. Sohbet ettiğimiz kadın arkadaşlarımızın hepsi farklı yerlerden gelmiş. Tam da günün anlamına uygun bir topluluk olmuş. Dilerim ki bu lokma hepimiz için sağlık, huzur ve birliktelik getirsin” diye konuştu.