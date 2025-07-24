Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Sivas’ta görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında buluştu.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Sivas’ta görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında buluştu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda Başkan Uzun, hem basının toplumsal hayatımızdaki önemine değindi hem de Sivas basınına özel bir vefa projesini kamuoyuyla paylaştı.

Basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Uzun, basın mensuplarının fedakârca yürüttüğü çalışmalara teşekkür ederek, “Gazetecilerimiz toplumumuzun gözü, kulağı ve vicdanıdır. Şehrimizin gelişiminde, sorunlarının dile getirilmesinde ve ortak aklın oluşmasında çok önemli bir rol üstleniyorsunuz. Sizlerin emekleri bizim için çok kıymetli.” dedi.

SİVAS’A “BASIN PARKI” MÜJDESİ

Kahvaltı programı sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden Belediye Başkanı Adem Uzun, önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi planlanan Basın Parkı projesini ilk kez paylaştı. Başkan Uzun, görevi başındayken şehit olan veya ebediyete irtihal etmiş Sivaslı basın mensuplarının isimlerinin bu parkta yaşatılacağını belirtti. Parkta, basın emekçilerinin hatıralarını yaşatacak özel anıt köşeleri, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarının yer alacağı ifade edildi.

Başkan Uzun, “Bu şehirde basına gönül vermiş, değerli kalemleriyle toplumu aydınlatmış, zor şartlarda dahi mesleğini onurla sürdürmüş pek çok gazetecimiz var. Onların anısını ve emeklerini unutturmamak adına böyle bir parkı hayata geçireceğiz. Basın Parkı, hem Sivas’a yeni bir nefes alanı kazandıracak hem de basın camiamıza bir vefa göstergesi olacak.” dedi.

TOPLUMSAL HAFIZAYA KATKI

Hayata geçirilecek proje, Sivas’ın kültürel ve sosyal dokusuna katkı sağlarken, kentin basın tarihine de önemli bir not düşecek. Basın Parkı, yeni nesillere basının değerini ve geçmişte bu mesleğe hizmet etmiş isimleri hatırlatacak bir sembol olacak.