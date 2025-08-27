Mersinlilerin yaz boyu eğlensin diye, yaylalardan deniz kenarlarına kadar kentin her yanını bünyesinde bulunan sanat toplulukları ile müziğe doyuran Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların memnuniyetini kazanmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar’da gerçekleştirilen 18. Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivali’ne damga vuran, Erdemli ilçesine bağlı Tömük’te ve Tarsus ilçesi Yarenlik alanında yazın son günlerini tadını çıkaran yurttaşlara konserler düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı sanat toplulukları; büyük alkış almaya devam ediyor.

Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivali’ne Büyükşehir damga vurdu

Her yıl Karaduvar halkının büyük heyecanla beklediği ‘Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivali’nin 18.’si büyük bir coşkuyla düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve sponsorların destekleriyle, Karaduvar Mahallesi’nde muhtarlık alanında düzenlenen festivalde; oyunlar, danslar ve konserler ile yurttaşlar doyasıya eğlendi.

Tarsus Yarenlik Alanında müzik ziyafeti

Konserlerden bir diğeri ise Tarsus’ta araç trafiğine kapalı olan Yarenlik Alanı’nda bulunan meydanda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu burada da sanat müziğinden türkülere uzanan muhteşem eserlerle vatandaşlara unutulmaz dakikalar yaşattılar. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekiplerinin de sahne aldığı programın sonunda hep birlikte İzmir Marşı okundu.

Tömük’te yazın son günlerinin tadı konserle çıkarıldı

Erdemli’ye bağlı Tömük Mahallesi’nde insanlar Büyükşehir’in ‘Yaz Dostum’ konseriyle eğlendi. 7’den 70’e herkesin danslar edip şarkılara eşlik ettiği konser büyük beğeni topladı. Konsere, tatilini Mersin’de geçirmek üzere yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Avcı: “Festivalde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”

Başkan Seçer’in selamlarını Karaduvar halkına ileten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i temsilen festivale katılan Meclis Üyesi Av. Hamit Mert Avcı, “Bu festivalde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivali’ni Büyükşehir olarak çok önemsediklerini vurgulayan Avcı, “Bu festival; Karaduvar halkının emeğini, çabasını ve dayanışma duygusunu simgeliyor. 18 yıldır olduğu gibi bugün de bu festivale, bu duygu ve düşüncelerle özellikle sahip çıktığınız için teşekkür etmek istiyorum. Festivalin paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” sözlerine yer verdi.