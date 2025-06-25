Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarsus Doğa Parkı, lemur, geyik, zebra, tay ve iki ayı yavrusuyla ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Yavru hayvanların parka neşe kattığını belirten Biyolog Yılmaz Ölmez, doğum sezonu boyunca toynaklılardan kanatlılara kadar pek çok türde yeni yaşamların başladığını söyledi. Bakımları çoğunlukla anneleri tarafından üstlenilen yavruların, gerektiğinde kuvöz desteğiyle özel bakım süreçlerinden geçtiği ifade edildi.

Zebra yavrusunun parkta doğan ilk zebra olması ayrı bir heyecan yaratırken, Sivas’tan getirilen iki ayı yavrusu da doğal ortama kavuşmuş durumda. Ölmez, “Yavruların varlığı ziyaretçilerin ilgisini büyük oranda artırıyor. Özellikle çocuklar, lemur ve geyik yavrularına yoğun ilgi gösteriyor,” dedi.

Veteriner Hekim Sibel Mazlum da yavruların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, ziyaretçilerin bu yeni doğumlara tanıklık edebilecekleri keyifli bir deneyim yaşayabileceklerini söyledi.

Ziyaretçilerin yavrulara yoğun ilgisinin olduğunu kaydeden Mazlum, “Şu anda yavrular biraz ürkek dönemdeler. O yüzden vatandaşlara çok fazla yakınlık gösteremeyebiliyorlar. Ama zamanla onlar da bu ortama alışacaklar. Yavrularımız şu anda anneleriyle beraber. Ziyaretçilerimiz geldiğinde görme şansına sahipler” dedi.