Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl "merdiven altı" faaliyet gösterdiğini tespit ettiği birçok ruhsatsız kursu kapattı ve bu yerlere kestiği ceza miktarı yaklaşık 250 milyon lira oldu.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca, geçen yıl "merdiven altı" kurumlarla mevcut mücadele uygulamalarına ek olarak çevrim içi ihbar hattı kurulmuş ve bütün özel öğretim kurumlarına karekod kimlik tanımlaması yapılarak velilerin bu kodları okutup kurumların izinli olup olmadıklarının görülebilmesine imkân sağlayan çalışmaları içeren bir dizi yenilik de hayata geçirilmişti.

Bakanlık, devletin millî güvenliğine tehdit oluşturan, ekonomik ve sosyal problemleri de beraberinde getiren, "merdiven altı" olarak tabir edilen kurslarla ilgili mücadeleye İçişleri Bakanlığı iş birliğinde devam ediyor.

Bu kapsamda Bakanlık, bu yıl konuya ilişkin gelen bilgi ve ihbarları düzenli değerlendirerek izinsiz faaliyet gösteren yerlerin bulunduğu illerde yapılması gereken işlemler hususunda valiliklerle güçlü irtibatını da sürdürdü.

VALİLİKLERE 2 BİN 325 YERLE İLGİLİ SORUŞTURMA YAZISI GÖNDERİLDİ

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Ocak'tan bugüne "merdiven altı" eğitim faaliyeti yaptığı belirtilen 79 ildeki 2 bin 325 yerle ilgili inceleme/soruşturma yapılması için valiliklere yazı gönderdi, Bin 243 yerle ilgili de Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı devreye girdi. Gerekli işlemlerin ardından 2024'te yaklaşık bin izinsiz kurs kapatıldı. Ayrıca bazı yerlerin kapatma işlemleri de devam ediyor.

İzinsiz eğitim öğretim faaliyeti yaptığı belirlenen bu kurslara bu yıl yaklaşık 250 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Gelecek yıl da izinsiz faaliyette bulunan eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev merkezi veya testevi, eğitim rehberliği, dil konuşma bozuklukları merkezi, etüt merkezi ve matematik kulübü gibi yerlere hem valilik hem de Bakanlık müfettişlerince yürütülen denetimler, artarak devam edeceği öğrenildi.