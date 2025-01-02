Memur ve memur emeklisinin zammı için gözler yarın TÜİK'te olacak. Açıklanacak enflasyon, 16,5 milyon emekli ve 4 milyon memurun alacağı 6 aylık zam oranını da belirleyecek.ANKARA (İGFA) - 2025 asgari ücretinin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi.

Bursa Gürsu Zabıtası’ndan yeni yıl denetimleri Bursa Gürsu Zabıtası’ndan yeni yıl denetimleri

Yarın TÜİK tarafından açıklanması beklenen enflasyon rakamları ardından memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı da belli olacak.

Hatırlanacağı gibi TÜİK verilerine göre, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayları olmak üzere toplam 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 14,57 oldu.

Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. 