Memur-Sen Bayburt İl Temsilcisi Kenan Turan toplantıda yapmış olduğu konuşmada, yeni dönemde de kamu görevlilerinin sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kenan Turan, yeni dönemde beklentilerine değindiği konuşmasında, "Seyyanen zam, eş yardımı, bayram ikramiyesi, 3600 ek göstergenin genişletilmesi, şube müdürlüğü maaşlarında iyileştirme, yardımcı hizmetler sınıfının ve genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi, üniversite idari personelinin tayin hakkı. Bunlar yeni dönemden beklentilerimiz. Ayrıca 801 kazanımın yer aldığı kitabın ikinci cildini yeni dönemde yazmak için kararlıyız" dedi.

"Memur-Sen ailesi olarak durduğumuz yeri biliyoruz"

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimlerin ile ilgili de konuşan Kenan Turan, şunları söyledi: "Memur-Sen dün olduğu gibi yarın da üzerine düşeni yapacaktır. Ülkemizin nereden nereye geldiğinin bilincindeyiz.

Memur-Sen ülkesine sevdalı, iyiliklere karşı vefalı bir teşkilattır.

Türkiye son 20 yılda demokratik açıdan büyük, ciddi kazanımlar elde etti. Yasaklar, yıldırmalar, ikna odaları, kılık kıyafet dayatmaları gitti. Üniversiteler kışladan kampüse dönüştü. Askeri vesayeten, bürokratik vesayetten, antidemokratik zeminlerden bugünlere gelindi. Sendikal açıdan mücadelemizle yıllar içinde çok ciddi kazanımlar elde ettik.

Bazı öfkelerimiz, kızgınlıklarımız olabilir. Bu doğaldır. Kimse de yadırgamamalı. Ama biz Memur-Sen ailesi olarak durduğumuz yeri biliyoruz. Fanteziye, maceraya yelken açmak, yol almak gibi bir saçmalığın içine girmeyiz. Çünkü diğerlerinin kurduğu cümlenin de farkındayız. Bir sendikacı olarak bir kamu görevlisi olarak, il temsilciniz olarak diyorum ki; bakın ufak dargınlıklara, ufak kızgınlıklara, sakın ha sakın pirim verip yarın ah vah demenin girdabına sıkışmayalım.

Bunları bilerek, herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Ülkemizin en güçlü emek hareketi olarak; memleketimizin, ülkemizin derdinde, ekmeğimizin, emeğimizin peşindeyiz. Olup biteni de görüyoruz." Toplantıya; Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Enerji Bir-Sen Genel Sekreteri Cemil Şentürk, Enerji Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları Hasan Akyıldız, Sezgin Demirci, AK Parti Bayburt Milletvekili Adayı Orhan Ateş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, çevre illerin Memur-Sen’e bağlı sendika yöneticileri ve sendika üyeleri katıldı.