Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu’nda düzenlenen törenle kutladı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ünlü türküsü Gesi Bağları ile hem miniklere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu hem de bayramın coşkusunu paylaştı.KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu’nda düzenlenen törende miniklerin bayram coşkusuna ortak oldu. Törene, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv.Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, hayırsever iş insanı Osman Ulubaş, protokol üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler de katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinlik, günün anlam ve önemini anlatan protokol konuşmalarıyla devam etti.

Törende, öğrenciler tarafından hazırlanan sınıf gösterileri, şiirler ve halk oyunları izleyicilerden büyük beğeni topladı. Ayrıca ErVa Bağlama Korosu’nun dinletisi ve geleneksel çocuk oyunları da etkinlikte yer aldı. Programda, ayrıca Türk Hava Kuvvetleri’nin vurucu gücü F-16 uçakları da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, çocukların gösterilerine eşlik ederken, miniklerin ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. Büyükkılıç, törende, Türk musikisinde efsaneleşmiş olan Kayseri’nin en bilinen ve sevilen türkülerinden biri olan Gesi Bağları adlı eseri seslendirerek, katılımcılara minik bir müzik ziyafeti sundu.

Çocukların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç miniklerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, 23 Nisan'ın coşkusunu birlikte paylaştı. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "23 Nisan, sadece çocuklarımıza olan sevgimizi ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda bağımsızlık ve egemenliğimizin simgesidir” dedi.

Programda, öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi de Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç ve protokol, ilgiyle gezdi.