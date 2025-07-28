Bursa Osmangazi Belediyespor’un milli sporcusu Melis Tuğsem Erim, Litvanya’daki Avrupa Şampiyonası’nda finale kalarak büyük bir başarıya imza attı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyespor’un genç yeteneği Melis Tuğsem Erim, Litvanya’da düzenlenen 2025 U15 Tetratlon ve U19 Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

Litvanya’nın Kaunas kentinde 26 Temmuz’da başlayan ve kıyasıya rekabete sahne olan organizasyonda, 2025 U15 Tetratlon Avrupa Şampiyonası kadınlar kategorisinde ay yıldızlı formayla mücadele eden milli sporcu Melis Tuğsem Erim, elemeleri 7’nci sırada tamamlayarak finalde yarışmaya hak kazandı.

Erim’in yanı sıra bu kategoride milli sporcular Aylin Yılmaz, Nevra Fandaklı ve Elif Duman da 29 Temmuz Salı günü gerçekleşecek finalde Türkiye’yi temsil edecek. Genç sporcuların mücadelesi, milli takım ve kulüpleri adına büyük gurur kaynağı oldu. U15 Tetratlon ve U19 Avrupa Şampiyonası, 31 Temmuz’da sona erecek.