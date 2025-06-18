Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, Çalık’ın ciddi sağlık sorunları ve 15 kilo kaybı nedeniyle tahliye talebinde bulundu; “Dönüşü olmayan bir yola girmeden harekete geçilsin” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, Sözcü TV’de Senem Toluay Ilgaz’ın canlı yayınında, 23 Mart 2025’ten bu yana tutuklu olan Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

17 Haziran’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sağlık gerekçeli tahliye talebi sunduklarını belirten Koçhan, Çalık’ın ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

“15 KİLO KAYBI VE MORAL ÇÖKÜNTÜSÜ”

Koçhan, Çalık ile 17 Haziran’daki son görüşmelerinde 15 kilo kaybı ve ciddi moral çöküntüsü gözlemlediklerini vurguladı.

Tutuklandığında 105 kilo olan başkanın şu anda 90 kiloya düştüğünü ifade eden Koçhan, "Bu, hem bizi hem ailesini tedirgin ediyor. Hukuku bir kenara bırakıp insani bir çağrı yapmak zorunda kaldık” dedi.

“ASKERLİĞE UYGUN OLMAYAN BİRİNİN TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR”

İki kez kanser atlatan Çalık’ın sağlık geçmişini paylaşmaktan kaçındıklarını ancak durumun ciddiyeti nedeniyle konuşmak zorunda kaldıklarını belirten Koçhan, “1999 ve 2006’daki hastalık raporlarını dosyamıza sunmuştuk, ancak üç kez yapılan tutukluluk incelemesinde bunlar dikkate alınmadı. 2002’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askerliğe uygun bulunmayan birinin bugün tutukluluğuna karar veriliyor. İzmir’e sevkinden sonra sağlık sorunları artınca savcılığa başvurduk” diye konuştu.

“DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR TEHLİKE”

Koçhan, Çalık’ın lenfoma hastalığının nüksetme riskine dikkat çekti: “Hematologlarla görüştük; cezaevi şartları bağışıklık sistemini çökertebilir ve bu, dönüşü olmayan bir duruma yol açabilir. 53 yaşındaki birinin bağışıklığı, 27-28 yaşındakine benzemez. Henüz soruşturması tamamlanmamış bir dosyada adli kontrol uygulanabilir. Cezaevi koşulları uygun değil, bu insani bir çağrı.”

Çalık’ın İzmir Cezaevi’ne 7 saat kelepçeli sevk edildiğini ve avukatların 600 kilometre yol katetmek zorunda kaldığını belirten Koçhan, “Seçilmiş insanlara bu zulmü yapmaya gerek yok. Somut bir delil olmadan cezalandırılıyoruz. Savcılığın tahliye talebimizi değerlendirmesini bekliyoruz” diye konuştu.