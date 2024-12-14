Saadet Partisi GİK üyesi ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Bağ-Kur prim gün sayısının SSK ile eşitlenmesi yönünde verilen sözlerin tutulmasını istedi.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi GİK Üyesi ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Bağ-Kur prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne indirilmesi yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen sözlerin tutulmasını isteyerek, esnafların yaşadığı mağduriyeti gündeme taşıdı. Atmaca, mevcut uygulamanın Bağ-Kur’lular ile SSK’lılar arasında ciddi bir adaletsizliğe yol açtığını vurgulayıp, "Yapılacak düzenlemede kadınların mevcut hakları da ayrıca korunmalı” dedi.

Mevcut sistemde Bağ-Kur’lu kadınların 7200 gün prim ile emekli olabildiğini hatırlatan Milletvekili Atmaca, düzenleme yapılırken kadınların bu haklarının korunmasının önemine de dikkat çekerek, “Kadınların SSK’lı hemcinsleri ile eşit şartlara sahip olması sağlanmalı. Yeni düzenlemede hiçbir şekilde kadınlarımızın mevcut hakları geriye götürülmemelidir” dedi.

Medyada yer alan haberlerde, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi halinde yaş şartı getirilmesinin tartışıldığını da dile getiren S.P GİK üyesi ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, bu durumun ise esnaflar için yeni bir mağduriyete yol açacağını vurguladı. Atmaca, “Prim gün sayısının düşürülmesi yetmez, yaş şartı da kaldırılmalıdır. Bu konuda esnafımızın beklentisi nettir: SSK’lılara EYT düzenlemeleriyle verilen haklara birebir uyumlu bir sistem talep ediyorlar” diye konuştu.