Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Rahmi Güney’in yanı sıra Şube Müdürü Dursun Yeşil, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan belgeselle devam etti. Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini dair konuşmalar yapıldıktan sonra Mehmet Akif Ersoy şiirleri okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Rahmi Güney; pogramın hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında Mehmet Akif Ersoy'un hayat hikâyesini, çektiği sıkıntıları ve coğrafyamız insanının yaşadığı zorlukları anlattıktan sonra Mehmet Akif'e ait "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!" sözüyle konuşmasını tamamladı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.