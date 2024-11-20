Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 5 ve 9. sınıflara yönelik farklı öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinin bir bütün halinde ölçülmesine olanak sağlayan yeni ölçme araçları yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Yeni eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan yeni müfredata uygun ölçme araçları geliştirme çalışmaları sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları ve etkinlik örnekleri daha önce yayımlanmıştı. Bakanlık bugün ise farklı öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinin bir bütün hâlinde ölçülmesine olanak sağlayan 5 ve 9. Sınıf öğrencilerine yönelik yeni ölçme araçları yayımlandı.

Bu kapsamda, Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı derslerinde dört dil becerisini ölçmeye yönelik sınıf içi ölçme ve değerlendirme araçlarından bazı örnekler hazırlandı.

Temel eğitim ve ortaöğretim derslerine yönelik çalışma kâğıtları, açık uçlu sorular, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, performans görevleri vb. tarzda yeni örnekler sunuldu.

Yeni ölçme araçlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz