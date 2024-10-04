Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarikat ve cemaat vakıflarına bütçesinden 5 milyar 895 milyon 926 bin lira aktardı yönündeki iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı‘nın kâr amacı gütmeyen kuruluşlara tahsis ettiği ödenekler hakkında açıklama geldi.

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Milli Eğitim Bakanlığı, tarikat ve cemaat vakıflarına bütçesinden 5 milyar 895 milyon 926 bin lira aktardı” iddiası doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Temmuz ayında yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporunda, “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler" kapsamında 5 milyar 895 milyon 926 bin TL ödenek tahsis edildiği görüldüğünün altı çizildi.

"Bu tutarın, "tarikat ve cemaat vakıflarına aktarılan kaynak" olarak manipüle edilerek servis edildiği tespit edilmiştir" denilen açıklamada, "Haberlerde geçen, "protokol imzalanarak kaynak aktarıldı" şeklindeki iddialar dezenformasyon olup, STK'lar ile yapılan herhangi bir protokolde kaynak aktarımı söz konusu değildir.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kapsamındaki 5 milyar 895 milyon 926 bin TL'den;

- 31 milyon 727 bin TL Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün “Uluslararası Eğitim İş Birlikleri ve Yurtdışı Eğitim” programına ait “Eğitim İş birlikleri” faaliyetleri kapsamında dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara (UNESCO Türkiye Millî Komisyonu)

- 364 bin TL Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün “Ortaöğretim” programına ait “Mesleki ve Teknik Eğitime Yönelik Eğitim ve Öğretim Hizmetleri” faaliyetleri kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu aidat ödemelerine

- 161 milyon 835 bin TL Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Yönetim ve Destek” programına ait “Genel Destek Hizmetleri” faaliyetleri kapsamında memurların öğle yemeği giderlerine

- 5 milyar 702 milyon TL ise Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü “Türkiye Maarif Vakfı Desteği” faaliyetine ödenek olarak tahsis edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.