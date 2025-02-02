Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi eğitim kademesine devam eden çocukların ailelerine yönelik eğitim ve katılım süreçlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan "Aile Eğitim Bülteni" ocak ayı sayısı, "Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Teknoloji Kullanımı" konusunda yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, çocukların zamanlarının çoğunu aileleriyle geçirmeleri ve bu zamanları daha nitelikli bir şekilde kullanmaları amacıyla yürütülen faaliyetler devam ediyor.

Her ailenin çocuğun potansiyelini ortaya koyması, kullanması ve kendini gerçekleştirmesi için uygun ortam ve koşulları hazırlamak, onu teşvik etmek, başarısını artırmak ve desteklemek için potansiyel bir güce sahip olması nedeniyle aile eğitimi ve aile katılımı çalışmaları okul öncesi eğitim kademesinde uygulanan eğitim programlarının da ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor.

Bu kapsamda, Millî Eğitim Bakanlığınca okul öncesi eğitim kademesine devam eden çocuğu olan ailelere yönelik hazırlanan "Aile Eğitim Bülteni"nin 2025'teki ilk sayısı yayımlandı.

Bültende okul öncesi dönem çocuklarında bilinçli teknoloji kullanımının nasıl olması gerektiği, teknoloji bağımlılığı kavramının ne olduğu ve okul öncesi dönem çocuklarında nasıl ortaya çıktığı, teknoloji bağımlılığını önlemek için neler yapılabileceği ve sık karşılaşılan problemlere yönelik çözüm önerileri başlıklarına yer verildi.

Ocak ayı "Aile Eğitim Bülteni"ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz