30 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nde çoklu ortam uzmanı tanımı, yayınevi değişiklikleri ve yazar intihali gibi konularda düzenlemeler yapıldıANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, 14 Ekim 2021 tarihli ve 31628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nde çeşitli değişiklikler yapıldı.

Söz konusu yönetmelikle ana düzenlemeler şöyle kaydedildi:

Çoklu Ortam Tasarım Uzmanı Tanımı: Madde 4’ün (d) bendinde, çoklu ortam tasarım uzmanı tanımı güncellendi. Buna göre, öğretmenlikte beşinci yılını tamamlamış, bilişim teknolojileri veya bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanında atanmış öğretmenler ya da en az doktora derecesine sahip akademisyenler bu unvana sahip olabilecek.

Yayınevi Değişikliği: Madde 21’e eklenen hükümle, okutulması uygun bulunan ders kitaplarının yayınevi veya sahiplerinin değişmesi durumunda uygunluk süresinin sona ereceği belirtildi.

Hak Devri Kaldırıldı: Madde 23’ün üçüncü fıkrasındaki “veya haklarını devretmesi” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Yazar Değişikliği ve İntihal: Madde 31’in başlığı “Yazar Değişikliği, İntihal ve Benzerlik” olarak değiştirildi. Yayınevi adı değişikliğine dair noter sözleşmesi ibaresi kaldırılarak, (c) bendinde yeni düzenleme yapıldı. Bu maddeye göre, onayı iptal edilen ders kitabının yazarı, belirli görevlerde bulunmuşsa beş yıl boyunca taslak incelemeye alınmayacak.