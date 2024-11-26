Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit ve Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Macit, ziyaretinin ilk durağında Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yönetim binasında gerçekleşen program, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün koordinasyonunda organize edildi.

Programda, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan "Meslekî ve Teknik Eğitim Politika Belgesi" kapsamındaki çalışmalar sektör temsilcileriyle istişare edildi.

Bursa’nın meslekî eğitimdeki potansiyelini geliştirmek ve sanayi ile eğitim arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla yapılacak projeler masaya yatırıldı. Ayrıca, Meslekî ve Teknik Eğitimde Yenilikler’e dair bir sunumun da gerçekleştirildiği programda, MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz sektördeki gelişmeler ve eğitimdeki yenilikçi yaklaşımlar hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Bakan Yardımcısı Macit, buluşmanın ardından Bursa'da 133 yıllık geçmişe sahip ve Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891'de Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan Hamidiye Meslekî ve Teknik Anadolu lisesini ziyaret ederek okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Macit, ziyaretin ardından METEK III Projesi kapsamında Türkiye’de kurulan 15 mükemmeliyet merkezinden biri olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Burada, Meslekî ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında Bursa’da yürütülecek çalışmaların değerlendirildiği "Meslekî ve Teknik Eğitim Yöneticileri" buluşmasına katıldı. Programa MEB Meslekî Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü idarecileri, yönetici ve öğretmenler de katıldı.

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Macit, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Bakanlığa başladıktan sonra önemli gündem maddelerinden birinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olduğunu söyledi. Bu modelin geçen yıl hazırlandığını ve bu yıl 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlandığını belirtti.

Macit, değişen teknoloji çağında bilgiyle çıktı üretmeye odaklanan, millî ve manevi değerleri merkeze alan bu modelin uygulanmasının herkesin görevi olduğunu vurguladı. Ayrıca meslekî ve teknik eğitimin Bakanlığın öncelikli gündemlerinden biri olduğunu ifade etti.

ARA ELEMAN DEĞİL ARANAN ELEMAN YETİŞTİRİYORUZ

Kırktan fazla şehirde yapılan görüşmeler ve sanayi, sektör talepleri doğrultusunda hazırlanan politika belgesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kamuoyuna sunulduğunu aktaran Macit, "Ara eleman değil, aranan eleman yetiştiriyoruz. Bu bireyler sektörün öncüsü, girişimci, sanayici olacaklar." dedi. Macit, bu okullara olan algıyı değiştirme çağrısı yaparak, sürecin yalnızca öğrenci ve öğretmenlerle değil, sanayi, STK'lar, diğer bakanlıklar ve velilerle yürütülmesi gerektiğini belirtti. Hazırlanan politika belgesinin raflarda kalmaması, tüm paydaşlarca sahiplenilmesi ve sürecin takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ise, "Meslekî ve Teknik Eğitim Politikası Belgesi ile "Herkesin bir mesleği olmalı" hedefiyle, sektör iş birliği içinde meslekî eğitim erişimi ve kalitesini artırmayı amaçladıklarını belirterek, Bu kapsamda zanaat atölyeleri, meslek ortaokulları, bölge okulları, ihtisas okulları, sektöre entegre okullar gibi yeni eğitim modelleriyle öğrencilerimizin meslekî gelişimlerini destekliyoruz. Aynı zamanda genç girişimci ahiler projesiyle de ahilik kültürünü yaşatarak öğrencilerimizi girişimci olmaya teşvik ediyoruz. Bu politikayla, öğrencilerimizi hayata ve istihdama hazırlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da, Bursa’da meslekî eğitim, güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini kaydederek, son üç yılda, Bursa’da meslekî eğitime kayıt yaptırma oranı artmış durumda olduğunu ve bu tablonun meslekî eğitimin Bursa’daki önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Program sonrasında Bakan Yardımcısı Macit ve beraberindeki heyet, okulun Ar-Ge merkezini ziyaret ederek yerli ve millî üretim odaklı yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.