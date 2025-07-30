Bursa, İzmir, Sakarya, Bilecik, Karabük, Uşak, Kocaeli ve Kahramanmaraş illerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadelede Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri önemli bir rol üstlendi. 'Yeşil vatan'a okullarda eğitimle olduğu gibi sahada da sahip çıktı.ANKARA (İGFA) - Alevlerin hızla yayıldığı bölgelerde tahliye ve söndürme çalışmalarına katılan MEB Arama ve Kurtarma Birimi personelleri, zorlu koşullara rağmen Yeşil Vatan'ı korumak için büyük bir özveriyle çalıştı.

Yangınlardan etkilenen yerlerde vatandaşların güvenli alanlara tahliyesini sağlayan ekipler, aynı zamanda yangının ilerlemesini durdurmak adına ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde söndürme çalışmalarına destek verdi.

Eğitim camiasının gönüllü arama kurtarma gücü olan ekipler sadece afet sonrası değil, afet anında da sahada aktif olarak yer aldı. Eğitimcilerden oluşan bu gönüllü ekipler, Yeşil Vatan'ın korunması için sadece eğitimci kimlikleriyle değil, sahadaki mücadelesiyle de örnek bir duruş sergiledi.