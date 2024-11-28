Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi eğitim kademesine devam eden çocukların ailelerine yönelik eğitim ve katılım süreçlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan "Aile Eğitim Bülteni" Kasım sayısı yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, çocukların aile ortamında geçirdikleri zamanları daha nitelikli şekilde kullanmaları amacıyla yürüttüğü faaliyetlerine devam ediyor.

Her ay sonunda yayımlanan 'Aile Eğitim Bülteni'nin son sayısında "eğitimde okul-aile iş birliği" konusu işlendi.

Söz konusu sayıda "eğitimde okul-aile iş birliğinin önemi, ailelerin çocukların eğitimini ve okul-aile iş birliğini desteklemek için yapılabilecekler" konu başlıklarına yer verildi.