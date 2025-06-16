Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak toplam 20 Ağır Vasıta Şoförü, Beko Loder Operatörü ve Ekskavatör Operatörü kadroları için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen kura törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, ilgili Daire Başkanları, kurum yetkilileri ve kuraya katılmaya hak kazanan adaylar katıldı. Noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yapılan kura çekimi, adaylar tarafından dikkatle takip edildi.

Kura çekimi sorasında kısa bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Bir yandan depremin yaralarını sararken bir yandan da belediyemizin rutin hizmetlerini sürdürmekteyiz. İnşallah yılsonuna kadar bütün bağımsız bölümleri bitirmeyi hedeflemekteyiz. Seçim sürecinde ve sonrasında sahada en çok karşılaştığım taleplerden biri iş talepleriydi. Malatya’da böyle bir ihtiyacın olduğunu bildiğimizden dolayı İstihdam Merkezini kurduk. Bu istihdam merkezinde, çalışmak isteyene Malatya’da iş var dedik. Hakikaten çalışmak isteyenlere iş buluyoruz. İstihdam merkezinde ciddi talepler oldu ve çalışmak isteyenlere iş bulduk iş bulduğumuz insanlarımızda çalışıyorlar. Bir işe girdiysek, hakkını vermemiz lazım. Öldüğümüz zaman amelimizle baş başa kalacağız. Ömür çabuk geçiyor. Çoluk çocuğumuza helal rızık, helal lokma götürmemiz lazım. Elimizdeki işin kıymetini bilmeliyiz.”

"ADALETLİ VE ŞEFFAF OLACAĞIZ, TORPİLE YER YOK"

Belediye alımlarında liyakat ve şeffaflığa vurgu yapan Başkan Er, şöyle devam etti: “Bugün kura çekimi sonrasında işe girişinizin hanginize nasip olacağını bilmiyoruz. İsmi olmayanlar üzülmesin, yedek olarak ismi okunanları da inşallah ileride ihtiyaç olduğu zaman işe alacağız. Seçim döneminde de söyledik: Şeffaf olacağız, adaletli olacağız, hesap verebilir olacağız. Bu millete hizmet edeceğimize söz verdik. Keyfi alım yapmıyoruz.

"ŞEFFAF SINAV VE KURA SÜRECİYLE ALIM YAPIYORUZ"

Kura sürecinin detaylarını da paylaşan Başkan Er konuşmasını şöyle tamamladı: “MASKİ Genel Müdürlüğümüzde iş için 455 başvuru alındı, bu başvurulardan 255 kişi uygulama sınavına hak kazandı. Uygulama sınavından geçen 109 aday ise noter huzurunda yapılacak olan kuraya katılmaya hak kazandı. Ağır vasıta pozisyonu için 364 başvuru alındı, 214 aday sınava katılmaya hak kazandı, 89’u başarılı oldu. Beko Loder operatörlüğü için 62 başvuru alındı, 29 aday sınava katılmaya hak kazandı, 9’u başarılı oldu. Ekskavatör operatörlüğü için 29 başvurudan 12 aday sınava katılmaya hak kazandı, 11’i başarılı oldu. Adaletli bir alım yapıldığını düşünüyorum. Kurada ismi çıkan arkadaşlarıma kazasız bir iş hayatı diliyorum” dedi.