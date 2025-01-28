Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, alt yapı hizmetlerini daha ileri bir seviyeye taşımak için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) ile iş birliği yaparak eğitim programı düzenledi.MANİSA (İGFA) - MASKİ’nin alt yapı hizmetlerinin kalitesini artırmak ve daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen eğitimler devam ediyor. Son olarak düzenlenen eğitim kapsamında, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı personellerine yönelik ‘Kanal Açma İş Ekipmanları Operatörlüğü Eğitimi’ verildi.

17 İLÇEDE GÖREVLİ PERSONELLERE EĞİTİM

Prof. Dr. Turan Gündüz, Öğr. Gör. Zeki Diril ve Prof. Dr. Gültekin Sınır tarafından verilen eğitimler sayesinde MASKİ çalışanları, modern kanal açma ekipmanlarını etkin bir şekilde kullanmayı öğrenerek, alt yapı çalışmalarında daha verimli ve güvenli bir ortamda görev yapacak. Teorik eğitimler, Akhisar ve Salihli’de olmak üzere, toplam 17 ilçedeki tüm personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışanlar, modern ekipmanlarla donatılmış eğitim alanlarında, pratik bilgilerini pekiştirme fırsatı da buldu.

Eğitim sayesinde; çalışanlar, kanal açma işlemlerinde gereken tüm becerileri kazanarak, yurttaşlara daha profesyonel bir hizmet sunacak. Modern ekipmanların doğru kullanımıyla iş kazalarının önüne geçilecek ve çalışanların güvenliği sağlanacak. Eğitim sayesinde iş süreçleri optimize edilecek ve alt yapı çalışmalarında hızlı sonuçlar alınacak. Daha iyi eğitimli personeller sayesinde yurttaşlara daha kaliteli hizmet sunulacak.