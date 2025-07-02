Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris'te gerçekleştirdiği ziyaretlerle hem yerel yönetim hem de kent dinamikleriyle bir araya geldi.MUĞLA (İGFA) - Marmaris’te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlamalarına katılan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, törenin ardından ilçede bir dizi ziyarette bulundu.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya’yı makamında ziyaret eden Başkan Aras, ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi Başkanı Ali Kantarı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün ile bir araya geldi.

Ziyaret programının ardından Başkan Aras, Marmaris esnaflarını da ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, talepleri dinledi.

Başkan Aras Marmaris Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulunan Başkan Aras’a Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali ve ekibi eşlik etti.

BAŞKAN ARAS MUHTARLARLA BULUŞTU

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Marmaris’in mevcut durumu, ihtiyaçları ve geleceğe yönelik iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Aras, kurumlar arası dayanışmanın yerel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Marmaris’in potansiyelini birlikte büyütmek, sorunlara birlikte çözüm üretmek için her zaman iş birliğine hazırız.” dedi. Başkan Aras muhtarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi

Başkan Aras, toplantı sonrası şunları söyledi: “Sizler mahallelerinizde vatandaşın ilk başvurduğu, ilk derdini anlattığı kişilersiniz. Bizler de sizlerle birlikte bu kentin her köşesini adım adım güzelleştirmek, sorunları yerinde ve hızlıca çözmek için çalışıyoruz. El birliğiyle, istişareyle, birbirimizi dinleyerek Marmaris’i ve tüm Muğla’yı daha yaşanabilir, dirençli bir hale getireceğiz.”

BAŞKAN ARAS, “SİYASETİMİZ HİZMET, REHBERİMİZ HALKTIR”

Başkan Aras “Marmaris sadece Muğla’mızın değil, Türkiye’nin göz bebeği ilçelerinden biri. Doğası, tarihi, kültürü ve insanıyla eşsiz bir yer. Ancak bu güzelliği korumak ve geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğu. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde şunu bir kez daha gördüm: Marmaris’in sorunlarını da potansiyelini de en iyi bilenler bu kentte yaşayanlar, yönetenler ve üretenler. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak; ilçe belediyemizle, kaymakamlığımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, turizmcilerimizle, muhtarlarımızla ve her bir yurttaşımızla birlikte çalışmaya kararlıyız. Bu dayanışma, bu ortak akıl sayesinde Marmaris’i daha dirençli, daha yaşanabilir ve daha mutlu bir kent haline getireceğiz. Bizim siyasetimiz hizmet siyaseti, bizim rehberimiz halkın sesidir. Muğla’nın tüm ilçelerinde olduğu gibi Marmaris için de gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.