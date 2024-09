Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi mevcut başkanı Hatice Kekeva’nın yeniden aday olduğunu açıklamasından sonra; düne kadar tek adayla yapılması beklenilen seçimde, hesaplar tutmadı ve yeni adaylar ortaya çıkmaya başladı.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Adaylardan Marmaris Kat Hizmetleri Eğitim Derneği (MAHED) Başkanı Ayla Yarıcı’nın Kent Konseyi Salonunda Basın toplantısı yapma talebine olumlu cevap veren Kent Konseyi Başkanı Hakan Öner, daha talebin saati dolmadan Yarıcı’yı arayarak; “Sizden sonra aynı anda iki üç aday aradı, bizde orada basın toplantısı yapacağız dediler, bu nedenle talebinizi iptal ettik. “dedi.

Basın toplantısını beraberinde MAHED üyeleriyle birlikte, Marmaris Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Meydanı Halk Kafe’de gerçekleştiren Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Adayı Ayla Yarıcı, “Doğa Çevre ve Hayvan Hakları, Toplumsal Sağlık Dayanışması, Meslek Kursları ve İş istihdamı, Çocuk ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Alınacak Tedbirler ve Hukuksal Desteğe “dikkat çektiği açıklamasında: “Ben aslen İzmirli olan ve uzun yıllardır turizmde emek veren MAHED Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Yarıcı. Derneğimiz MAHED üyesi Yaklaşık 70 emekçi arkadaşımın isteğiyle; 2 Ekim Çarşamba günü yapılacak olan Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi Seçimlerinde, Başkanlığa aday oldum.

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu ve sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldum. Spor ve sanat özellikle resim yapmak, hobilerim arasındadır. Hatta Bir Günseli Top Resim Atölyesi öğrencisi olarak, ilk kişisel Resim Sergimi de geçen yıl burada, Halk Kafe’de açtım. 1988 yılından itibaren otellerde çalışmaya başladım ve uzun yıllar Kat Hizmetleri departmanı Müdürü olarak turizme hizmet verdim. 2010 yılında kurduğum kendi temizlik firmamla günümüzde de turizme hizmet vermeye devam ediyorum. Geçmişte Halk Eğitim Merkezi ve MEKSA Vakfı kurslarında Kat Hizmetleri Eğitimleri verdim. Bundan sonra da özellikle Marmaris Kent Konseyi ve Kadın Meclisi projelerinde yer alan; birikimim ve branşımla ilgili ve diğer tüm mesleki eğitim kurslarında etkinliklerinde, önerilere açık ve gönüllü çalışmaya hazırım.

Amacımız: Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bir çizgide; hiçbir ideolojik grubun etkisinde kalmadan kollektif bir dayanışma ruhuyla; her çizgiden her kesimden gönüllü arkadaşlarla Kent Konseyi Yürütme Kurulunun bilgisi dahilinde, yerel yöneticilerimiz, mülki amirlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Kent Konseyi Kadın Meclisini halkın isteği doğrultusunda çalıştırmak, Marmaris genelinde Sosyal Dayanışmada öncü olmaktır. Seçildiğimiz takdirde; bugüne kadar yapılan hizmetler arasında olan özellikle turizme yönelik Mesleki Eğitim Kursları, Kadınlara Yönelik El becerileri Kursları, Kültür Sanat Kurslarının yenilerini açarak, sektöre ve ekonomiye katkı sağlayacak iş ve iş istihdamı sağlamaya çalışacağız.

GÜN GEÇMİYOR Kİ HER AN BİR KADIN, BİR ÇOCUK HAKKINDA ACI BİR HABER ALMAYALIM “Kadın ve Çocuklara karşı işlenen şiddet ve taciz suçlarına karşı önleyici tedbirleri içeren bilgilendirme seminerleri, konferanslar düzenlemek ve ayrıca istenmeyen bir olay yaşandığında da mağdur kişiye hukuki destek sağlamak.

Her kesimden vatandaşlarımıza; özellikle kadın ve çocuk sağlığına yönelik ücretsiz sağlık taramaları gerçekleştirmek, bunun sonucunda ihtiyaç sahibi ailelere gerektiğinde tedavi desteği sağlamak.” Öncelikli çalışmalarımız olacaktır. Son

olarak söylemek istediğim, "Doğa Çevre ve Hayvan hakları konularında aktif çalışmalar yapacağımızı belirtmek isterim. “ dedi.



YARICI’NIN İLK ZİYARETİ KADIN MUHTARA Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Adayı Ayla Yarıcı, toplantı sonrası ilk ziyaretini Kemeraltı Mahallesi Muhtarı Özlem Mumcu’ya yaptı. Ziyaretten memnun kalan Muhtar Mumcu kendisinin de önceki dönem de muhtar adayı olduğunu ve mücadeleyi bırakmadığı için bu dönem seçildiğine dikkat çekti.