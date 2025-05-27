Meteoroloji; Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isterken, Batı Karadeniz'in doğusu ile Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerini 'kuvvetli yağış' noktasında uyardı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Mayıs Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, yağışların Batı Karadeniz'in doğusu ile Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji, yağış, rüzgar ve toz taşınımı beklenenen bölgelerle ilgili 'kuvvetli' uyarıda bulunurken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.