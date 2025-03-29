AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu , ramazan ayı boyunca süresince ortaya koyduğu başkanlık profili her kesimden takdir görüyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Siyasi kimliğinin yanı sıra sosyal yaşantısıyla da dikkat çeken AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, ramazan ayı boyunca vatandaşlarla kurduğu gönül sofrasinda bir araya gelerek,sorunlarını ve dertlerini dinliyor.

Başkan Uncu Farklı dinlerin ve dillerin kenti Mardin'de 150 yıllık Arasa kahvahanesinde Mardinli hamallar,çarşı esnafi ve fakir vatandaslarla iftarda bir araya geldi. İftardan sonra iftara katılanlara Mardin'e özgü olan mırra kahvesi ikram etti.

Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaştıklarını belirten Ak Parti İl Baskani Mehmet Uncu, Her gün vatandaşlarımızi ziyaret ederek,sorunlarını dinledik, dertlerine ortak Aynı sofrayı paylastik. Halkın gönlü kalıcıdır.Biz koltukta oturmaya gelmedik. Gönül hizmetine talibiz. 365 Gün 24 saat sörevimizin başında, Milletimizin hizmetindeyiz” dedi.

Halkımızla kucaklaşmaya, herkesin sesine kulak vermeye devam ettiklerini ifade eden Uncu" Her adımda daha güçlü, daha aydınlık bir gelecek için el birliğiyle yol alıyoruz. Unutmayalım ki, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Mardin halkına teşekkür etmek istiyorum. Bizlere duyduğu güven ve destek, bizim için son derece değerlidir.Mardin farklılıkların kardesligin, kültürlerin dinlerin şehridir. Burada birlik ve beraberlik vardır. Hep birlikte, daha güzel yarınlar inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.