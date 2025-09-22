Mardin Önder İmam Hatipliler Derneği’nin “Sanatın İntifadası” temalı kitap okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı. Törende Gazze ve Filistin bilinci vurgulandı.MARDİN (İGFA) - Mardin Önder İmam Hatipliler Derneği’nin düzenlediği “Sanatın İntifadası” temalı kitap okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Törene AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin, AK Parti Ömerli Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Geyik ve çok sayıda davetli katıldı.

Dernek Başkanı Enes Güneş, açılış konuşmasında kitabın medeniyetleri yükselten bir güç olduğunu vurgularken, “Kitap okuyan, düşünen ve üreten bir gençlik, ümmetin geleceğini şekillendirir. Amacımız, Gazze ve Kudüs bilinciyle, kitabı elinden düşürmeyen bir nesil yetiştirmek. Zalime boyun eğmeyen gençlik için çalışıyoruz.” dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, yarışmanın gençlere Filistin bilinci aşıladığını belirterek, Gazze'nin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "İsrail’in zulmüne karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Bu anlamlı etkinliğe katkı sunanları tebrik ediyorum” dedi.

Yarışmanın gençlerde Filistin farkındalığı oluşturduğunu kaydeden Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ise, "Hemşerimiz Fatih Akman’ın kitabıyla düzenlenen bu etkinlik, gençlerin bilinçlenmesine vesile oldu. Derneğimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Tören, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.