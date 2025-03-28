Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliklerini turizme kazandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şehmus Edis / Mardin (İGFA) - Mardinli turizmci Fırat Irmak, bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla Dara Antik Kenti’nde yeni bir projeyi hayata geçirdi. Dara Kültür Safari, ATV ve UTV araçlarıyla düzenlenecek özel turlar ile ziyaretçilere tarihi dokunun içinde unutulmaz bir deneyim sunuyor.

DARA ANTİK KENTİ’NDE TARİH VE MACERA BİR ARADA

Binlerce yıllık tarihe sahip olan Dara Antik Kenti, Roma döneminden günümüze ulaşan anıtsal yapıları, su sarnıçları ve kayalara oyulmuş şehir dokusuyla ziyaretçilerini adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Dara Kültür Safari, bu eşsiz tarihi atmosferi keşif ruhuyla birleştirerek, kültür ve doğa severlere benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Test sürüşleri yapılan ve bayramda faaliyete geçecek bu yeni girişim, tarih ve kültür meraklılarını bir araya getirerek Mardin’in turizm potansiyelini daha da artırmayı hedefliyor. Dara Antik Kenti’nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek turlar, ziyaretçilere hem kültürel bir yolculuk hem de doğayla iç içe bir keşif imkânı sunacak.

BÖLGE TURİZMİNE VE EKONOMİSİNE KATKI

Safari turu hakkında bilgi veren Fırat Irmak, "Dara Kültür Safari, yalnızca bir gezi rotası değil, aynı zamanda bölgenin tarihi ve kültürel mirasını tanıtmayı amaçlayan bir turizm hareketi olacak. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek bu proje, Mardin’in turizm alanındaki yükselen değerlerinden biri olmaya aday. Aynı zamanda bölge ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlayarak, Dara’yı sadece bir antik kent olmanın ötesine taşıyacak ve yaşayan bir deneyim alanına dönüştürecek."dedi.

ZİYARETÇİLERE EŞSİZ BİR DENEYİM

Irmak, "Dara Kültür Safari, ziyaretçilerine ATV ve UTV araçlarıyla Dara’nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunacak. Bu turlar, hem macera hem de kültürel bir yolculuk arayanlar için eşsiz bir deneyim olacak. Tarihi dokunun içinde düzenlenecek bu özel turlar, Mardin’in mistik atmosferini ve Dara’nın büyüleyici zenginliklerini keşfetmek isteyen herkesi bekliyor.

MARDİN TURİZMİ İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Dara Kültür Safari, Mardin’in turizm potansiyelini artırmak ve bölgeyi uluslararası alanda tanıtmak için önemli bir adım olacak. Tarih, kültür ve doğayı bir araya getiren bu proje, Mardin’in turizmdeki yükselen değerlerinden biri olmaya aday."şeklinde konuştu.