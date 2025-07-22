Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kent A.Ş.’de çalışan 1812 işçi için geçtiğimiz günlerde önemli bir adım atıldı. MARDİN (İGFA) - HİZMET-İŞ Sendikası’nın öncülüğünde hayata geçirilen ek protokol sayesinde her bir işçi için aylık 8 bin TL zam alınarak hak kayıpları önlenirken, çalışma şartları da iyileştirildi.

Ek protokolün ardından Kent A.Ş. işçileri, HİZMET-İŞ’e olan güvenlerini bir kez daha ortaya koyarak sendikalarına sahip çıkıyor. Yapılan tüm bu çalışmalar, yeni dönemde de Kent A.Ş. işçileri arasında çoğunluğun HİZMET-İŞ çatısı altında kalacağını gösteriyor. İşçiler, kazandıkça sendikalarına daha sıkı sarılmaya devam ediyor.

PROMOSYON GÖRÜŞMELERİ VE GEÇİCİ İŞÇİLERE DESTEK

Sadece protokol ile yetinmeyen HİZMET-İŞ, işçilerin banka promosyonu haklarının güncel ekonomik koşullara uygun şekilde artırılması için de yoğun temas yürütüyor. Yetkililerle yapılan görüşmelerde hizmet iş sendikası işçilere en yüksek faydayı sağlaması hedefleniyor. Diğer yandan geçici statüde çalışan emekçilerin mağduriyet yaşamaması için de hizmet iş sendikası gece gündüz demeden mesai harcıyor. HİZMET-İŞ, geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçiş sürecini hızlandırmak ve binlerce ailenin geleceğini güvence altına almak amacıyla da çalışmalarına devam ediyor .

İŞÇİLERİN HAKLARINI KORUMAK İÇİN VAR GÜÇÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan HİZMET-İŞ sendikası Genel başkan yardımcısı İdris Ersoy, “HİZMET-İŞ Sendikası olarak bu süreçte kendilerine güvenerek yanlarında duran tüm emekçilere teşekkür etti.

Birçok algılara, ideolojik söylemlere, ayrıştırmalara rağmen çalışan arkadaşlarımız bizleri tercih etmesi önemli olduğunu belirten HİZMET-İŞ sendikası Genel başkan yardımcısı İdris Ersoy,” Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin alın teri ve emeğini korumak yeni dönemde bu mücadeleyi büyütmek adına üyelerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İşverenle diyalog ve iş birliği içinde, iş barışını koruyarak, haklarımızı geliştirmek için var müzakerelere devam edeceğiz. Ülkemizde olduğu gibi Mardin’imizde daha güçlü, birlikte daha adil bir çalışma hayatı için mücadele devam edeceğiz” dedi.

MARDİN’DE HİZMET-İŞ GÜVENİ

İşçilerimizin her zaman yanında olduklarını kaydeden Ersoy,” Uzun süredir belediye işçilerinin sesi olan HİZMET-İŞ, Mardin’de de toplu iş sözleşmeleri, ek protokoller, ikramiye, ücret, sosyal haklar ve istihdam güvencesi başlıklarında ortaya koyduğu somut kazanımlarını yeni dönemde de sürdüreceğiz. Bugün Kent A.Ş. işçilerinin HİZMET-İŞ çatısı altında birleşerek güçlenmesi, sendikal mücadelenin yalnızca bir maaş pazarlığı olmadığını; emeğin onurunu, iş güvencesini ve insanca yaşamı birlikte koruma iradesi olduğunu bir kez daha ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.