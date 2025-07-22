Orman Genel Müdürlüğü, Eskişehir’de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için yoğun bir mücadele yürütüldüğünü duyurdu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir’de meydana gelen orman yangınına karşı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, hızlı ve kararlı bir şekilde müdahale ediyor.

OGM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve bölgeyi korumak için yoğun çaba sarf ediyor.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1947566132027707835

Yetkililer, yangının bir an önce kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.