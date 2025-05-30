Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, Mardin Yeşilli Halk Eğitimi Merkezi ile Aile Destek Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Etkileşimli yıl sonu sergisi, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Serginin açılışı; Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Yeşilli Belediye Başkan Vekili Günay Malkoçoğlu , Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpoğlu, Yeşilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Yusuf Avlanmaz, ilçe protokolü, okul müdürleri, kursiyerler, usta öğreticiler ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Açılışın ardından Yeşilli Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibi sahne aldı ve gösterileri büyük beğeni topladı. Etkinlikte, yıl boyunca açılan kurslarda kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı rölyef, deri işleme, tel kırma, seramik, dokuma, ahşap boyama gibi birçok branştaki ürünler sergilendi.

Serginin en dikkat çeken yönlerinden biri ise Etkileşimli Atölyeler oldu. Ziyaretçiler, sergilenen ürünlerin yapım süreçlerini yerinde gözlemleme ve uygulamalı olarak deneme fırsatı buldu.

Etkinlik, hayat boyu öğrenmenin önemini vurgulayan, üretim ve paylaşımın buluştuğu anlamlı bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti.