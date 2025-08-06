Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, gençler ve çocukların çevre duyarlılığını artırmak için “Orman Temizliği Seferberliği” başlatırken, doğa bilinciyle yaşanabilir bir gelecek hedefliyor.MARDİN (İGFA) - Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, gençler ve çocukların çevreye olan duyarlılığını artırmak ve sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmak amacıyla “Orman Temizliği Seferberliği” başlattı.

Önder Mardin İl Temsilcisi Enes Güneş, programla ilgili yaptığı açıklamada, doğa bilincini aşılamak için Yaz Okulu öğrencileriyle sahada olduklarını belirtti.

“Doğanın bizlere emanet olduğu bilinciyle, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz" diyen Güneş, "Orman yangınlarına dikkat çekmek ve temiz çevre bilinci oluşturmak amacıyla, Önder Genel Merkezi’nin 81 ilde başlattığı seferberliğe gençlerimizle katıldık. Bugünün küçük elleri, yarının büyük sorumluluklarıyla buluşuyor. Daha temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.