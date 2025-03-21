Mardin'in Midyat İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde, Abdurrahman Önül ve Recep Arslan sahne aldı.MARDİN (İGFA) - Mardin Midyat Belediyesi'nin Ramazan Etkinlikleri kapsamında, Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserde Abdurrahman Önül ve Recep Arslan sahne aldı. Etkinlik, yüzlerce Midyatlı'nın katılımıyla büyük ilgi gördü ve manevi bir atmosferde gerçekleşti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in Ramazan ayının manevi atmosferini ilçe sakinleriyle paylaşma amacıyla düzenlediği etkinlikte, ilahi ve ezgilerle dolu unutulmaz bir gece yaşandı. Yoğun katılım ve coşkuyla gerçekleşen programda, sanatçıların seslendirdiği eserler dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Başkan Şahin, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, Ramazan boyunca düzenlenen çeşitli programlarla ilçe sakinlerine unutulmaz bir Ramazan deneyimi yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. Midyat Belediyesi, Ramazan'ın manevi havasını en güzel şekilde yansıtmayı amaçlayan etkinliklerle halkı bir araya getirmeye devam ediyor.

Programa, AK Parti Mardin İl Başkan Vekili Mehmet İleri ve AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış da katıldı. Başkan Veysi Şahin, Mehmet İleri ve Atilla Yarış, sanatçılara plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.