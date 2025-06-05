Mardin’in Midyat ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi çocukların güvenliğini korumak amacıyla market ve bakkallarda patlayıcı maddelere yönelik denetimler yapıldı. Midyat Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla tehlikeli ürünlere el konuldu.MARDİN (İGFA) - Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Çocukların sağlığı ve güvenliğini tehdit eden maytap, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışı mercek altına alındı. Market ve bakkallarda yapılan kontrollerde bu tür ürünlere el konulurken, iş yerlerine uyarılarda bulunuldu ve yasal işlemler başlatıldı.

Yetkililer, özellikle bayram dönemlerinde çocukların sıkça kullandığı patlayıcı oyuncakların ciddi risk oluşturduğunu vurgulayarak, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Vatandaşlara, şüpheli durumlarda yetkililere bilgi verme çağrısı yapıldı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, konuyla ilgili, “Çocuklarımızın bayramı güvenli ve sağlıklı geçirmesi için denetimlerimiz titizlikle sürüyor. Halkımızın huzuru için görev başındayız. Vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz” dedi.