Mardin’in Midyat İlçe Belediye Başkanlığın öncülüğünde Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) toplantısı yapıldı.MARDİN (İGFA) - Midyat Belediyesi Meclis salonunda Midyat Belediye Başkan yardımcısı Ali Alptekin, başkanlığında, Mardin Büyükşehir Belediyesi Midyat Şubesi, DEDAŞ, MARSU ve Türk Telekom, alt yapı kuruluşlarının birim müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Toplantıya Midyat Belediye Başkan yardımcısı Ali Alptekin, MARSU Şube Müdürü Murat Arı, DEDAŞ İşletme Yetkilisi Masum Doğan, Türk Telekom Midyat İşletme Şefi Hakan Mete - Telekom Planlama Yatırım Şefi Mehmet Akdoğan, Akmercan Doğalgaz Midyat Şube Müdürü Murat Kurt, Midyat Belediyesi Fen İşleri Müdürü Veysel Tunç ve altyapı kuruluşlarının birim yetkilileri katıldı.

Toplantıda, ilçede yapılmakta olan alt yapı ve üst yapı çalışmalarının, kurumlar arası koordinasyon, yatırımcı kuruluşların yatırım programlarını paylaşımları gibi konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.