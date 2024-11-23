Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlara sıcak yemek ulaştırmak için hayata geçirdiği sosyal belediyecilik projesi olan Aşevini yeniden faaliyete geçirdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kızıltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Türk Kızılay Mardin Şubesi iş birliğiyle belirlenen ihtiyaç sahiplerine, aşevinde hazırlanan yemekler hijyenik koşullarda ulaştırılıyor.

Günlük olarak Aşevinde ilk etapta her gün 560 kişilik yemek hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler, paketleme ünitesinde paketlenerek SYDV ve Kızılay ekipleri tarafından Kızıltepe ilçesindeki ihtiyaç sahiplerinin evlerine tek tek ulaştırılıyor.

Aşevi’nde haftanın 7 günü boyunca, günde bir öğün yemek üretimi yapılıyor. Bu hizmetle, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına sıcak bir yemek götürülmesi hedefleniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un talimatları ile sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Proje, yalnızca yemek dağıtımıyla değil, aynı zamanda dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmesiyle de örnek bir uygulama olarak dikkat çekiyor.