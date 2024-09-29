Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’daki görev yapan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İlçe Belediye Başkanları ile birlikte, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.MERSİN (İGFA) - Ziyarette ayrıca; Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ertan Işık, Keçiören Belediyesi Başkanvekili Atilla Çelik, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri de yer aldı.

Seçer: “Mersin, Türkiye’nin en yüksek vergisini ödeyen kentleri arasında”

Halkın takdirini alarak Başkan Yavaş ile ikinci kez seçildiklerini hatırlatan Başkan Seçer, “Mersin’in sosyolojik yapısından kaynaklı gelir dağılımındaki uçurum, bizi yönetime gelir gelmez sosyal politikalara sevk etti. Zaten bunun hazırlığını biz seçim öncesi yapmıştık” dedi. Mersin’in Türkiye’nin en yüksek vergilerini ödeyen kentler arasında olduğunu vurgulayan Seçer, “Geliri yüksek belediyeler arasında olmamız, bize vizyon projelerini ve hizmetlerimizi aksatmadan yapma anlamında bir rahatlık sağlıyor” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye’ye örnek olan hizmetlerimiz iktidarın yolunu açacaktır”

Türkiye’ye örnek olan hizmetlerinin iktidarın yolunu açacağını belirten Seçer, CHP’li Belediyelerin geçmişte parti üzerinde oluşturulan olumsuz algıyı kırdıklarını kaydetti. Ezberin bozulduğunu söyleyen Seçer, “Bunu memnuniyetle takip ediyorum. Artık vatandaşlar Belediye Başkanlarına bakarken bizim parti kimliğimizi görmez oldu. Bizden aldığı hizmete bakıyor, ‘Bu insanlar ayrımcılık yapmıyor, ötekileştirmiyor, hizmeti eşit getiriyor, adaleti getiriyor’ diyor. Bu anlayış bize olan güveni muazzam bir noktaya getirdi. Bu bizi mutlu ediyor, güven ve enerji veriyor. Bu enerji, duygu ve moral üstünlüğüyle önümüzdeki süreçte hep beraber çok daha güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum” sözlerine yer verdi.

“Türkiye’yi yönetmek istiyoruz”

Seçer, “Türkiye’yi yönetmek istiyoruz. İktidar mental yorgunluğu içerisindedir. Doğal olarak bir değişiklik Türkiye’ye iyi gelecektir. Tabi seçimin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Anayasal olarak seçim tarihi belli ama Parlamento’nun ya da Cumhurbaşkanı’nın bir kararı doğrultusunda süreç farklı bir boyuta evirilebilir. Biz her an seçime gidecek şekilde belediye hizmetlerimizin partimizin oyuna tahvil edilmesi için en ciddi, disiplinli çalışmaları sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Mersin’e en büyük eserim huzuru getirmiş olmak”

Belediye Başkanlığı süresi boyunca çalışanın kazandığını gördüğünü vurgulayan Seçer, “Halkı gerçekten seven, onu hisseden, dertleriyle dertlenen insanlar kazanıyor. Şu anda içinde bulunduğunuz kent, Atatürk kenti diye anılır. Yani buraya biz Mustafa Kemal’in kenti deriz. Atatürkçü nüfusun yoğun olduğu, insanların farklı etnik yapılara, farklı renklere rağmen kardeşçe bir arada yaşadığı bir kent. Biz de 5 yılı aşkın bir süredir görev yapıyoruz. Kardeşliği, birliği, beraberliği tahkim etmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bizim için önce huzurdur, sonra hizmeti zaten yaparız” dedi. Mersin’e yaptığı en büyük eserinin ‘Huzur’ olduğunun altını çizen Seçer, “Bunun parasal karşılığı yok, herkes huzur içerisinde. Burada sağcısı da, solcusu da, milliyetçisi de, muhafazakarı da, Atatürkçüsü de var. Hepsi bizim başımızın tacıdır. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. En kısa süre içerisinde yapılacak seçimlerde de Türkiye’yi yöneteceğiz, yine bu huzuru Türkiye’ye getireceğiz” şeklinde konuştu.

“İhtiyaçlar neredeyse bütçeyi oraya harcadığınızda halk karşılığını veriyor”

Kendisinin 2019 seçimlerinde ‘bereket’ ve ‘huzur’ kavramlarını slogan olarak kullandığını hatırlatan ve seçildikten sonra da bu anlayış ile Ankaralılara hizmet sunduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, halkın gerçek hizmet üretenleri artık gördüğünü söyledi. Yavaş, “Bizler de 5 yıl boyunca hiç kimseyi ayırmadan çalıştık. ‘Kimseyi ayırmamalıyız’ dedik ve bunun da karşılığı belediye sayımızın 3’ten 16’ya çıkmasıyla oy oranımızın yüzde 60’lara çıkmasıyla ortaya çıktı. Çünkü malum Türk siyasi hayatında gerek sizin yakaladığınız başarı, aldığınız oy oranı, gerek Ankara’daki oy oranı pek rastlanmış bir hadise değil. Herkes ‘Bu iş nasıl oldu?’ diye soruyor. Bunun sebebi kimseyi ayırmamak. İhtiyaçlar neredeyse bütçeyi oraya harcadığınızda halk karşılığını veriyor” dedi.

“İktidar değişikliği olduğu zaman Türkiye’ye huzur içerisinde güzel günler gelir”

CHP’li belediyeler tarafından gerçekleştirilen başarılı çalışmalar ile genel seçimde vatandaşların artık değişimi tercih edeceklerine inandığını vurgulayan Yavaş, “Bu yaptığımız çalışmalar sonucunda bende en kısa zamanda yapılacak seçimler sonucu artık Türkiye’nin artık, o korku siyasetin hakim olmayacağı ve belediyelerdeki yapılan bu çalışmalar nedeniyle ‘Biz boşuna korkmuşuz, Bakın belediyeyi değiştirdik, hem huzur geldi, hem rahatladık ve hizmet gördük. Devletin sosyal devlet olduğunu yeniden hatırladık. Aslında olması gereken buydu’ deyip bir değişimi gerçekleştireceğine inanıyorum. Bizler bunun sadece yolcusuyuz ya da yol gösterenleriyiz. Türkiye’de iktidar değişikliği olduğu zaman da, inşallah sistemin de tabii değişmesiyle, Türkiye’ye tekrar huzur içerisinde güzel günleri gelir” diye konuştu.

“Vatandaşlarımız bize kıyaslanma imkanı tanısınlar”

Vatandaşların kıyas yapabilmeleri için kendilerine imkan tanımalarını istediğini dile getiren Yavaş “Hesap veren şeffaf bir iktidar ortaya çıkarsa işte o zaman da aradaki farkı, bu belediyelerde yaptığı kıyas gibi yapma imkanları bulacaklar. Ben milletimizden bunu istiyorum. Bize kıyas yapacakları bir imkan tanıdıklarında aradaki farkı mutlaka görecekler ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönetiminde olan her yerdeki mutlu olan vatandaş, Türkiye’de de tümüyle mutlu olan vatandaş haline gelecektir. Bunu başaracağımıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

“Mersin’deki artan oy oranı Ankara’nın da üzerinde”

Başkan Yavaş konuşmasının sonunda ise 2024 seçimlerinde elde ettiği başarı dolayısıyla Başkan Seçer’i tebrik ederek “Ben sizi ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü bunu her yerde de söylüyorum; beni her ne kadar rekortmen olarak ilan etmişlerse de oy oranına baktığınız zaman Mersin’deki artan oy oranı Ankara’nın da üzerinde. Bu çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” sözlerine yer verdi.

Ziyaret; her iki başkanın birbirlerine günün anısına hediye vermelerinin ardından sona erdi.