Manisa Büyükşehir Belediyesi, deprem ve yangın gibi afetlerde daha bilinçli, hazırlıklı ve güvenli bir toplum için ‘Gönüllü İtfaiyecilik Projesi’ni başlatıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Salihli İtfaiye Amirliği ziyaretinde, yangınları önlemek ve vatandaşları bilinçlendirmek için gönüllü itfaiyecilik eğitimlerine başlanacağını duyurmuştu.

Başkan Zeyrek’in açıklamasının ardından çalışma başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, deprem, yangın gibi afetlerde daha bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefiyle ‘Gönüllü İtfaiyecilik Projesi’ni hayata geçiriyor.

Projeye katılmak isteyen Manisalılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi manisa.bel.tr üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecekler. Gönüllülere, 36 saat teorik ve 36 saat pratik eğitimler verilecek. Eğitimlerde, afetlerde ilk yardım, yangın söndürme, arama kurtarma gibi konularda uzman eğitmenler tarafından detaylı bilgiler aktarılacak. Eğitimler, hem uzaktan eğitim imkanı sunacak hem de hafta içi ve hafta sonu uygulamalı eğitimlerle desteklenecek. Böylece farklı meslek gruplarından vatandaşların da projeye katılımı sağlanacak. 20 kişilik sınıfların oluşmasıyla birlikte eğitimlere başlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, tüm Manisalıları ‘Gönüllü İtfaiyeci’ eğitimlerine davet ederek, projenin vatandaşlarımızın afet bilincini artıracağına ve daha güvenli bir şehir olmamıza katkı sağlayacağına inandığını söyledi.