Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle Müzeler Haftası kapsamında Şehzadeler Parkı’nda düzenlenen “Çocuklara Özel Yaratıcı Atölyeler” etkinliği yoğun ilgi gördü. 4-8 yaş arası çocuklara hitap eden etkinlikte minikler hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa'da çocuklara özel yaratıcı atölyeler etkinliği kapsamında, çocuklar, dört farklı atölye çalışmasına katıldı.

“Küçük Arkeologlar Geçmişin Peşinde” atölyesinde minikler, arkeolojik kazı deneyimi yaşarken “Renkli Düşler Seramik Boyama” atölyesinde hayal güçlerini seramik figürlere yansıttı. “Fırçam Van Gogh Gibi” adlı resim atölyesinde ünlü ressam Van Gogh’un eserlerinden ilham alan çocuklar, kendi tablolarını oluşturdu. Günün son atölyesi olan “Mitolojik Öyküler ile Drama Çalışması” ise çocukları mitolojik hikayelerle tanıştırarak sahne deneyimi yaşamalarını sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Turizm Şube Müdürlüğü ile birlikte Müzeler Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirterek, “Müzeler Haftası kapsamında çocuklara yönelik bir takım etkinlikler planladık bu etkinlikler sayesinde çocukların müzelere, arkeolojiye ve sanat tarihine biraz daha fazla ilgi duymasını amaçladık. Dün akşam da çocuklara bir açık hava sineması etkinliği gerçekleştirdik ve ‘Kayıp Altın Şehri’ filmini seyrettirdik. Şu anda çocuklar arkeoloji havuzunda arkeolojiye yönelik çeşitli objeler arıyorlar. Bir diğer tarafta da bu güne kadar gelen sanatçıların resimlerini boyuyorlar. Böylelikle hem sanatsal becerilerini geliştirmeyi hem de her bir sanatçının tarihini ve özgeçmişini anlatarak bilgilendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.