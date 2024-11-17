Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Adım Adım Kula” projesinden sonra “Adım Adım Salihli” projesi de hayata geçirildi. Bu kapsamda kent merkezinden giden 60 kişilik kadın kafilesi Salihli’nin tarihi mekânlarını ve doğal güzelliklerini keşfetti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenlediği “Adım Adım Salihli” projesi kapsamında 60 kişilik kadın kafilesi Salihli ilçesini gezdi. Manisalı kadınlar kahvaltı ikramının ardından, Salihli Belediyesi tarafından bir müze haline getirilen Müdire Hanım Konağı’nda Salihli kültürü ve ev yaşamı ile ilgili objeleri ilgiyle incelediler. Daha sonra Salihli’nin doğal güzelliklerinden birisi olan Kurşunlu Şelalesi’ne gidildi. Ardından antika eşyaların ve koleksiyonların bulunduğu Lidya Park gezildi. Öğle yemeğinden sonra ise eşsiz doğa manzarası izleme imkânı sunan Kız Köprüsü ve Adala Kanyonu ziyaret edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katkı sağladığı, Salihli Belediyesi tarafından yapılan Adala Hermos Sosyal Tesisi’nin ziyaret edilmesinin ardından gezi programı sona erdi.

KADINLAR ÇOK GÜZEL BİR GÜN GEÇİRDİ

Geziye katılan Mesir Mahallesi Muhtarı Semra Geçer, “bugün çok güzel bir kültürel gezimiz oldu, kadınlar çok güzel bir gün geçirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ediyorum” dedi. Geziye Mesir Mahallesi’nden katılan Müşerref Akdinç, “hanımlarla hem kaynaşıyoruz hem de güzel vakit geçiriyoruz. Bu projelerin devamını bekliyoruz. Başkanımız Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ediyorum” diye belirtti.

DAHA ÖNCE BÖYLE GEZİLER GÖRMEMİŞTİM

Evden çıkmaya fırsat bulamadığını vurgulayan Selma Uzun, “ekonomik şartlar ve sağlık problemlerim yüzünden pek gezme fırsatım olmuyor. Bu gezi bizim için çok güzel bir aktivite oldu. Daha önce böyle geziler görmemiştim hiç Ferdi Başkanımız sağ olsun bizlere bu imkânı sundu” dedi.