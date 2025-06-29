Manisa Büyükşehir Belediyesi, sevgi yolları ve parklarda motosiklet geçişlerini engellemek için denetimlerini sıkılaştırdı. yaya güvenliğini ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıtası ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla sevgi yolları ve parklarda motosiklet denetimlerini sürdürüyor.

Özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelli bireylerin güvenliğini öncelikleyen denetimlerde, yayalara ayrılmış alanlarda motosiklet kullanan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Ekipler, bu alanların yalnızca yaya kullanımı için tasarlandığını, motosiklet geçişlerinin can güvenliğini riske attığını ve kamusal alanların amacına aykırı kullanıldığını vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini belirterek, yaya öncelikli yaşam alanlarını artırma çalışmalarının devam edeceğini ve denetimlerin süreceğini ifade etti.