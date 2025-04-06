Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekçisi olduğu, Manisa Otizm Derneği’nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği “Sanat Engel Tanımaz” projesi kapsamında, uçurtma şenliği düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Otizm Derneği’nin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği “Sanat Engel Tanımaz” projesi kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Manisa Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteğiyle Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen uçurtma şenliği, büyük ilgi gördü. Otizmli bireyler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte gökyüzü, rengarenk uçurtmalarla şenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen, özel gereksinimli bireylerin her zaman destekçisi olduklarını vurgulayarak, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti. Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör ise derneklerinin 2010 yılından bu yana otizmli bireylerin, toplumda hak ettikleri değeri görmeleri için çalıştığını belirterek, “Sanat Engel Tanımaz projesiyle de müzik ve sanatın birleştirici gücünü kullanarak otizmli bireylerin kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırmayı ve özgüvenlerini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Uçurtmaların gökyüzünü rengarenk yaptığı şenlikte, katılımcılar, keyifli anlar yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, uçurtmaların uçurulmasının ardından sunulan ikramlarla devam etti. Programın sonunda ise katılımcılar müzik eşliğinde dans ederek keyifli bir gün geçirdi.