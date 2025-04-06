CHP'de topladığı 97 imzayı 5 dakika geç teslim ettiği için genel başkan adaylığının kabul edilmediğini iddia eden eski Milletvekili Berhan Şimşek, Genel Başkan Özgür Özel'e sitem etti. Salon çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Şimşek, "Ben duvarlara CHP yazarken, Özgür Özel tablalı don giyiyor, kısa pantolonla geziyordu” dedi.ANKARA (İGFA) - CHP'nin 21.olağanüstü kurultayında Genel Başkanlık adaylığını açıklayan Berhan Şimşek'in imza ve müracaatları kurultaya 5 dakika geç kalmasından ötürü divan tarafından kabul edilmedi. Berhan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı basın yayın organlarında imzayı bulamadıkları yönündeki iddiaların yersiz olduğunu belirterek, "Görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir. 97 imzayı kendilerine takdim ederim" dedi.

Şimşek, 21. olağanüstü kurultayda imzalar ve müracaatta 5 dakika geç kaldıkları için divanın kabul etmediğini belirterek, "Sayın Özgür Özel’e, Sayın Murat Emir’le ve Sayın Ali Mahir Başarır ile konuşmama rağmen, 'Hayır vakit geçmiştir' dediler. Ancak geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Genel Başkanlık adaylığından aday olacağını açıklamış, kurultay başladıktan 1 saat sonra " ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım" diyerek adaylıktan çekilmişti.

Kıymetli Dostlarım, Değerli Yol Arkadaşlarım; Bildiğiniz üzere, bugünkü tarihli CHP Olağanüstü Kurultayı’nda, CHP Genel Başkanlığı’na adaylık için girişimde bulundum.

1. Hükümetin partimize yönelik hukuksuz saldırılarına karşı partimizin güçlendirilmesi; Sayın Ekrem İmamoğlu… pic.twitter.com/LXmKMFcQR0 — ÜMİT UYSAL (@Av_umituysal) April 6, 2025

Genel Başkanlığı talip olan Ümit Uysal ve Berhan Şimşek'in çekilmesi üzerine mevcut başkan Özgür Özel'in kurultayda tek aday olarak yarışacak.